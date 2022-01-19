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Giriş Tarihi: 19.1.2022 14:42

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 251 kişiden 360'ı tutuklandı

AA
Ankara’da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 251 kişiden 360’ı tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 251 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 30 Aralık 2021- 3 Ocak 2022 tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 573 bin 225 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 251 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 360'ı tutuklandı.

Kontrol edilen 213 bin 225 otomobilden 13'ünün çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 28 motosiklet ve 20 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 614 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 1441 paket kaçak sigara, 35 kurusıkı tabanca, 92 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 3 bin 502 fişek, 31 belgesiz av tüfeği ile 139 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 251 kişiden 360'ı tutuklandı
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