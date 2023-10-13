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Giriş Tarihi: 13.10.2023 00:50

Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri çerçevesinde 13 Ekim’de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İHA
Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıldönümü kutlamaları nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili olarak alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, 13 Ekim Cuma günü saat 08.00'dan program bitimine kadar; Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ın çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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