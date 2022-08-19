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Giriş Tarihi: 19.8.2022 16:24

Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı

Ankara'da kocası tarafından öldürüldükten sonra evin bahçesine gömülen kadının cesedi, cinayetin ardından konutu satın alan emlak şirketinin köpeği tarafından bulundu.

AA
Ankara’da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'ndeki evde Ayşen Çöl ile eşi Dursun Çöl, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Eşinin cesedini evin bahçesine gömen Dursun Çöl, konutu satışa çıkardı.

Evi satın alan firma sahibi, "Baron" adlı köpeği bekçilik yapması için evin bahçesine bıraktı. Bahçe düzenlemesi için bir süre sonra eve yeniden uğrayan firma sahibi, köpeğin toprak alanı eşelediğini fark etti. Kokuyu fark eden firma sahibi, polise ihbarda bulundu.

Yapılan kazının ardından alüminyum folyoya sarılı halde bulunan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin 1,5 aydan beri haber alınamayan Ayşen Çöl'e ait olduğunu belirlendi.

Bunun üzerine Dursun Çöl, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı
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