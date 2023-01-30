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Giriş Tarihi: 30.1.2023 23:46

Ankara'da bir binada ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir apartmanın 15'inci katında bulunan dairede yapılan ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi. Bina tedbir amacıyla geçici olarak tahliye edilirken, zehirlenen 6 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

DHA
Ankara’da bir binada ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak İlçesi Zirve Konutları'nda meydana geldi. Bir binanın 15'inci katında dairede yapılan ilaçlama çalışması sonrasında, diğer dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları etkilendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, zabıta, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişinin etkilendiği olayda 2 kişi tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırılırken, 4 kişinin tedavisi de olay yerinde yapıldı. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken ilaçlama firrmasının yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Binada yapılan inceleme sonrası daire sakinleri evlerine dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da bir binada ilaçlamadan etkilenen 6 kişi zehirlendi
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