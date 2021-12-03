Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu
Giriş Tarihi: 3.12.2021 04:54

Ankara'da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu

Ankara’da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu

Ankara'da bir inşaatın temel kazısı nedeniyle 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bir bölümü çöktü

Mamak Başak Mahallesi Özalp Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece yarısı çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğinde, iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın girişindeki dükkanın "çıkma" olarak tabir edilen bölümünde de çökme oluştu.

Olay sonrası kuruyemiş satılan dükkandaki malzemelerin bir bölümü, çöken toprak yığınıyla inşaat alanına savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kordon altına aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesine bağlı ekipler de alanda inceleme yaptı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

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Ankara'da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu
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