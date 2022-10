Ankara'da yaşayan öğretmen Tekin Yolcu (38) her sabah takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor ve bisikletine binip işine gidiyor.Evli ve bir çocuk babası olan Tekin öğretmen, ailesi için özel yaptırdığı bisiklet ile de Ankara'da "Bisikletçi Aile" olarak tanınıyor. En önde kendisi, hemen arkasında eşi ve kendi eklediği üçüncü koltukta oturan oğlu ile birlikte her yere pedal çevirerek gidiyor. "Kravatlı bisikletçi" olarak tanınan Yolcu, bisiklet aşkının çocukluktan geldiğini belirterek şunları söyledi:Tandem bisiklet alıp oğlum için ek koltuk yerleştirdim. Yıllarca Ankara trafiğinde önde ben, arkamda eşim ve onun arkasında oğlum tek bisikletle işe gidip geldik. Şimdi işim gereği Bursa'da çalışıyorum. Bisikletimi her hafta otobüse yükleyip yanımda getiriyorum. Nereye gidersem gideyim bisikletimle gidip geliyorum.Bisiklet çok faydalı bir ulaşım aracı. Karbon salımı yok, trafik sorunu yok, çok sağlıklı... Ben de bisiklete toplumumuzda daha çok yer açmak istiyorum. Öyle ulvi amaçlarım yok. Lüks arabaların bir sınıf göstergesi olmadığını fark ettirmek, bisikletin sadece tatillerde sahilde veya parkta sürülen bir araç olmadığını göstermek ve bunu insanların bilinçaltında normalleştirmek için takım elbise ile bisiklet sürüyorum.