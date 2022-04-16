Ankara’da borç-alacak meselesi kanlı bitti!

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, olay yerinde gözaltına alınırken, Akpınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Öztürk'ün sorgulaması devam ediyor.