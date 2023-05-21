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Giriş Tarihi: 21.5.2023 12:28

Ankara'da büyük panik: Özel hastane tahliye edildi!

Yenimahalle ilçesinde özel bir hastanenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, binadakiler tahliye edildi.

DHA
Ankara’da büyük panik: Özel hastane tahliye edildi!

Yangın, saat 10.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki Batı Bulvarı'nda meydana geldi. Özel bir hastanenin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, hastane odalarını da duman kapladı. Binadakiler tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YARALIMIZ BULUNMUYOR'
Hastane Müdürü Mustafa Yallı, çatının yüzde 10'luk kısmında küçük bir yangın çıktığını ve hızla müdahale yapıldığın belirterek, "Hastaların etkilenmesi açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Sevkimiz yok. Pazar günü olduğu için, bugün poliklinik yoktu. Dolayısıyla burada çok fazla kişi olmadığı için biraz şanslıydık. İtfaiyenin raporuna göre tekrar bilgi vereceğiz. Hiçbir sorumuz yok. Yangının nedeni şu anda belli değil. Yani itfaiyenin tutacağı rapora göre ancak bir şey söyleyebiliriz. Çünkü şu anda çalışmalar devam ediyor. Yaralı yok hastanede çünkü o katta hasta yoktu" dedi.

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Ankara'da büyük panik: Özel hastane tahliye edildi!
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