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Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:07 Son Güncelleme: 6.10.2022 10:12

Ankara'da cadde ortasında kadına şiddet! Tartakladı, kafa attı, kadını bayılttı

Ankara'da bir kişi, cadde ortasında tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan kadını yine erkek arkadaşı kaldırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Ankara’da cadde ortasında kadına şiddet! Tartakladı, kafa attı, kadını bayılttı

Ankara'da bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştığı kız arkadaşına kafa attı. Kadın ise aldığı darbeler sonucunda bayılırken o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 07.05.2022 tarihinde Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, E.G. (24), henüz bilinmeyen bir sebepten kız arkadaşı A.D., ile yol kenarında tartışmaya başladı.

TARTAKLADI, KAFA ATTI

Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra ise iterek ve savurarak kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.'yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı | Video

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Ankara'da cadde ortasında kadına şiddet! Tartakladı, kafa attı, kadını bayılttı
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