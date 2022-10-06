Ankara’da cadde ortasında kadına şiddet! Tartakladı, kafa attı, kadını bayılttı

TARTAKLADI, KAFA ATTI

Tartışma kavgaya dönüşünce E.G., kız arkadaşına önce tokat attı daha sonra ise iterek ve savurarak kafa attı. Aldığı darbelerle bayılan A.D.'yi ise yine erkek arkadaşı E.G.'nin, kaldırmaya çalıştığı görüldü. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da kadına şiddet güvenlik kameralarına yansıdı | Video