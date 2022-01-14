Ankara'da "change" araç operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini yaptığı çalışmalarda Ostim'de faaliyet gösteren oto tamirhane sahipleri İbiş Ö. Ramazan Ö. Özkan Ö. ve Serkan Ö. ile bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen Taner I. ve Fazlı Ş'nin "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.



Ankara Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu iş yeri ile 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda bulunan 26 aracın, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenen 18 lüks araca el konuldu.



AĞIR HASARLI ARAÇLARIN MOTOR ŞASİ NUMARALARINI KULLANMIŞLAR



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, haciz ya da yakalama kararı bulunan, ülkeye yasal ve yasal olmayan yollardan sokulan otolarda kullandıkları ve sonrasında bu araçları üçüncü kişilere sattıkları belirlendi.