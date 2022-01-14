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Giriş Tarihi: 14.1.2022 15:19 Son Güncelleme: 14.1.2022 15:21

Ankara'da "change" araç operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da change araç operasyonu

Ankara'da, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan araçları, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçlara ait motor ve şasi numaralarını kullanarak sattıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini yaptığı çalışmalarda Ostim'de faaliyet gösteren oto tamirhane sahipleri İbiş Ö. Ramazan Ö. Özkan Ö. ve Serkan Ö. ile bu kişilerle irtibatlı oldukları belirlenen Taner I. ve Fazlı Ş'nin "change" yöntemiyle motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri araçları üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

Ankara Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu iş yeri ile 5 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda bulunan 26 aracın, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu motor ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlenen 18 lüks araca el konuldu.

AĞIR HASARLI ARAÇLARIN MOTOR ŞASİ NUMARALARINI KULLANMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, piyasadan ve gümrük müdürlüklerinden satın aldıkları ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, haciz ya da yakalama kararı bulunan, ülkeye yasal ve yasal olmayan yollardan sokulan otolarda kullandıkları ve sonrasında bu araçları üçüncü kişilere sattıkları belirlendi.

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Ankara'da "change" araç operasyonu
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