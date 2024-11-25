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Giriş Tarihi: 25.11.2024 13:12 Son Güncelleme: 25.11.2024 13:26

Ankara'da cinayet: 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da Şenol Özyıldız, tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü, şüpheliler suç aleti 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da cinayet: 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.T. (18), F.E. (30) ve M.G. (22) ile Şenol Özyıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa srede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda Şenol Özyıldız, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol Özyıldız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası şüpheli S.T., F.E. ve M.G. polis ekipleri tarafından olayda kullanılan 2 bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara'da cinayet: 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
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