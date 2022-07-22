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Giriş Tarihi: 22.7.2022 08:22

Ankara'da cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'nın Bala ilçesinde bir kişinin tabanca ile öldürdülmesi olayının firari zanlısı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Ankara’da cinayet zanlısı yakalandı
Alınan bilgiye göre, Bala İlçesinde 11 Temmuz 2022 tarihinde İ.K.K. ve A.Y. isimli şahıslar arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. İ.K.K. evine girmeye çalışan A.Y.'yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı. A.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden firar eden İ.K.K. Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan detaylı araştırma ve inceleme neticesinde 21 Temmuz 2022 tarihinde Etimesgut İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Ankara'da cinayet zanlısı yakalandı
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