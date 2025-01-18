Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da cinnet: Balkonu ateşe verdi! Evde çocuklar vardı iddiası korkuttu
Giriş Tarihi: 18.1.2025 09:41 Son Güncelleme: 18.1.2025 10:19

Ankara’da cinnet: Balkonu ateşe verdi! Evde çocuklar vardı iddiası korkuttu

Ankara’da cinnet getiren bir kişi, evinin balkonunu ateşe verdi. Olay sırasında evde çocukların da bulunduğu öne sürüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da cinnet: Balkonu ateşe verdi! Evde çocuklar vardı iddiası korkuttu

Olay, Tandoğan Mahallesi 158'inci Sokakta yaşandı. Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek balkonunu ateşe verdi. Dumanları fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

MAHALLEDE PANİK YAŞANDI

Yangın sırasında evde çocukların da bulunduğu iddiası mahallede korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

ŞAHIS GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinnet geçiren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, yangının çıkış nedeni ve olay sırasında yaşananlara ilişkin detaylı inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da cinnet: Balkonu ateşe verdi! Evde çocuklar vardı iddiası korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA