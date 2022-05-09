Ankara’da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında böyle taşındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekilen görüntüler şoke etti.
KİLOLARCA ET HİÇBİR ÖNLEM ALINMADAN TAŞINDI
Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşlar bu akılalmaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.
Ankara'da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı | Video