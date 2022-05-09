Ankara’da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında böyle taşındı

KİLOLARCA ET HİÇBİR ÖNLEM ALINMADAN TAŞINDI

Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi.