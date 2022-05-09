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Giriş Tarihi: 9.5.2022 10:21 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:44

Ankara'da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında böyle taşındı

İHA
Ankara’da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında böyle taşındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen görüntüler adeta şoke etti. Özel önlemlerle taşınması gereken etlerin, kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşındığı görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çekilen görüntüler şoke etti.

KİLOLARCA ET HİÇBİR ÖNLEM ALINMADAN TAŞINDI

Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiçbir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar bu akılalmaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

Ankara'da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı | Video

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Ankara'da çirkin manzara! Kilolarca et kamyonet kasasında böyle taşındı
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