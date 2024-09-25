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Giriş Tarihi: 25.9.2024 14:54

Ankara'da çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 1 yaralı!

Dehşet dolu olay Ankara'da yaşandı. Çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışmada bıçaklanan Mustafa Arslan (45) hayatını kaybetti, oğlu M.N.A. (13) ise yaralandı.

DHA
Ankara’da çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 1 yaralı!

Kanlı olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 485'inci Sokak'ta meydana geldi. M.N.A.ile aynı yaştaki arkadaşı kavga etti. M.N.A., durumu babası Mustafa Arslan'a anlattı. Baba Arslan, oğlunu yanına alarak, kavga ettiği arkadaşının evine gitti. İki ailenin tarafları arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Arslan ve oğlu M.N.A., Abdülbaki Işık (19) tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı M.N.A. Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Abdülbaki Işık, polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor...

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Ankara'da çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü 1 yaralı!
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