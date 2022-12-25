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Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:52

Ankara'da çocukluk arkadaşı öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu

Ankara'da çocukluk arkadaşı Çetin Tunç'u (37) sokak ortasında 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve akıl hastası olduğu iddia edilen Ömer Erkan (34) hakkında, müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DHA
Ankara’da çocukluk arkadaşı öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu

Olay, 28 Mayıs sabah saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Erkan, çocukluk arkadaşı Çetin Tunç ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan, arkadaşını 3 yerinden bıçakladı. Erkan, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Tunç ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden yardım istedi. Polise, arkadaşı Ömer Erkan tarafından bıçaklandığını söyleyen Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından evinde gözaltına alınan ve kanlı bıçağı polise teslim eden Erkan, Çetin Tunç ve Halil Tunç'un kendisinin çocukluk arkadaşları olduğunu belirterek, "Çetin ve Halil'den bana gölge oyunu öğretmelerini istedim ama öğretmediler. Bunlar, zaman zaman anneme ve bana sıkıntı veriyordu. Anneme tecavüz ettiklerini düşünüyorum. Olay günü de Çetin'i ve Halil'i görmek için evlerine gittim. Çetin'i evde bulunca bıçakladım. Psikiyatri hastasıyım, ilaç kullanıyorum" dedi.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' RAPORU
Ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erkan'ın 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve yatarak tedavi görmesine karar verildi. 3 haftalık gözlem süresi 3 kez uzatıldı. Katil zanlısının tedavisi tamamlandıktan sonra verilen raporda, şüphelinin akıl hastalığının bulunduğu, bu suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığı belirtildi. Erkan ardından, 11 Ağustos'ta tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Erkan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi. Ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olması durumunda müebbet hapsi talep edildi. (DHA)

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Ankara'da çocukluk arkadaşı öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu
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