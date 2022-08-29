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Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:49 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:50

Ankara'da çok acı olay: 9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı oldu!

Mamak ilçesi Kıbrıs köyünde ailesiyle düğüne giden Emirhan Baytemür (9), kutlama için havaya ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Ankara’da çok acı olay: 9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı oldu!

Acı olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan Baytemür ailesi, akrabalarının Kıbrıs köyündeki düğününe katıldı. Kıbrıs Köyü Caddesi'ndeki düğünde kutlama için havaya silahlar ateşlendi. O.T.'nin tabancasından çıkan mermi, düğün alanında bulunan Emirhan Baytemür'ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Baytemür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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Ankara'da çok acı olay: 9 yaşındaki Emirhan maganda kurbanı oldu!
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