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Giriş Tarihi: 30.12.2022 13:30

Ankara'da çöpü dökmeyen kardeşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Ankara'da çöpü dökmesini isteyince kendisini tersleyen kardeşi Kenan Kocaman'ı (16), 38 yerinden bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocaman (20), tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Ankara’da çöpü dökmeyen kardeşini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Çankaya ilçesi Uluç Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta Mustafa Kocaman, anne ve babası misafirlikte olduğu sırada kardeşi Kenan'dan çöpü dökmesini istedi. Kenan Kocaman olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kocaman, mutfaktan meyve bıçağını alıp, kardeşini bıçakladı. Yaralanan Kenan Kocaman, ağabeyini iterek yere düşürdü. Bunun üzerine Mustafa Kocaman, mutfak çekmecesinde bulunan ekmek bıçağını aldı ve kaçan kardeşini banyoda yakalayıp bıçakladı.

Kenan Kocaman, hayatını kaybederken, gözaltına alınan ağabeyi, tutuklandı.
Mustafa Kocaman hakkında, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kendisini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan otopsi raporunda Kenan Kocaman'ın vücudunda 38 bıçak yarası olduğu belirtildi. Sanık Mustafa Kocaman, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, son savunmasında pişmanlığını dile getirerek, "Keşke kardeşim yerine ben ölseydim, bunlar başıma gelmeseydi" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mustafa Kocaman'a, önce cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle, TCK'nın 29'uncu maddesi gereğince 22 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın yargılama aşamasında gözlemlenen iyi ve olumlu hali, pişmanlık içeren samimi savunmaları, sabıkasız sosyal geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 18 yıl 4 aya düşürüldü.

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Ankara'da çöpü dökmeyen kardeşini öldürmüştü! Cezası belli oldu
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