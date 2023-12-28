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Giriş Tarihi: 28.12.2023 09:16 Son Güncelleme: 28.12.2023 09:25

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

İHA
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
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