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Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:23

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 18 GÖZALTI

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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