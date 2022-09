Ankara’da dehşet dolu anlar: Korkudan dışarı çıkamıyoruz

A.S., 8 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp, 2 çocuk sahibi olduğu T.G. ile 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. T.G., dün akşam Keçiören ilçesinde A.S.'nin 2 çocuğu ile oturduğu binaya girdi. T.G., elindeki demirle A.S.'nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. T.G., büyük hasar verdiği kapıyı açamadı. İçeride çocuklarıyla korku yaşayan A.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın bodrum katına saklanan T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. T.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



'BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI'



A.S., T.G. ile 16 yaşında tanıştığını, 21 yaşından itibaren dini nikahla birlikte yaşamaya başladıklarını, 2 çocukları olduğunu, 3 yıl önce de gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığını söyledi. A.S., çocukları için birlikteliği sürdürmek istediğini ancak olmadığını belirterek, "Şiddet olayında insan bazen hiçbir şey görmüyor. Belli bir yere geldikten sonra hani diyorlar ya 'Bıçak kemiğe dayanıyor', bizimki o seviyeyi geçmişti artık" dedi.