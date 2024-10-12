Ankara’da dev kaçak alkol operasyonu: 17 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları başarılı operasyonlarla yasa dışı etil alkol üretimi ve dağıtımını durdurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, İstanbul'dan Ankara'ya temizlik malzemesi süsü verilerek getirilen etil alkollerin, merdiven altı yerlerde sahte içki üretiminde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu sahte içkilerin piyasaya sürülmesi halinde halk sağlığını tehdit edeceği belirlendi.

YENİMAHALLE'DE ARAÇ TAKİBİ

Ekipler, İstanbul'dan gelen kaçak alkol yüklü bir aracı Yenimahalle ilçesinde durdurarak 980 litre kaçak etil alkole el koydu. Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun devamında yeni bilgilere ulaşıldı.

SİLİVRİ'DE 16 TON KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silivri Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonla 16 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Bu operasyon, yasa dışı alkol üretimiyle mücadelede önemli bir adım oldu.

KEÇİÖREN'DE DEPOYA BASKIN

Keçiören ilçesinde yasa dışı alkol üretimi yapılan bir depoya düzenlenen baskında ise, 504 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ile 4 bin 325 adet üretim malzemesi ele geçirildi.

17 TON KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara genelinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 17 ton 484 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sahte içki üretimiyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.