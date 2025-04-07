Ankara’da doğalgaz patlaması! 1 kişi yaralandı

"PATLAMA SESİYLE UYANDIK, HEMEN AŞAĞIYA İNDİK"

Olayla ilgili konuşan komşu Ezgi Metincan: "Sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandık. Ardından koku ve duman yayılmaya başladı. Biz de hemen aşağıya indik. Komşumuz yaralanmış. Kendisini göremedim. Burası çok kalabalıktı. Ekipler geldi. Bir de kuş zarar gördü. Onu da veterinere götürdük" dedi.