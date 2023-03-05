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Giriş Tarihi: 5.3.2023 15:36

Ankara'da EGO otobüsü ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü ile minibnüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Ankara’da EGO otobüsü ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, Etimesgut'un 30 Ağustos Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. EGO otobüsü, Etimesgut Belediyesi binasının önünde ara yoldan caddeye çıkış yaparken bir minibüse çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi, çevredeki hastanelere sevk edildi.



"OTOBÜSÜN ÖN CAMI ÇATLAKTI AMA MİNİBÜSÜN CAMLARI KIRIKTI"

Mahalle sakinlerinden Sedat Ergün, kazanın bölgede yaşanan ilk kaza olmadığını ve önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Etimesgut'ta oturuyorum. Evim kazanın olduğu yere çok yakın. Evime giderken büyük bir gürültü duydum. Otobüs minibüse çarptı ve kaldırıma kadar sürükledi. Elektrik direğini yıktı. Ben gördüğümde minibüsün şoförü araçtan fırlamış, yerde yatıyordu. Sonrasında ambulans çağırdık. 4 yaralı vardı. Burada sık sık kaza oluyor. Yaya geçidi olduğu halde insanlar bu kurala uymuyor.

Kasis var ama eksik. Buraya ya trafik ışığı ya da trafik polisi gerekiyor. Olayı gören arkadaşlar belediye otobüsünün çok süratli olduğunu söylediler. Fren izi bile yok. Burayı kullanan tüm araçlar çok hızlı gidiyorlar. Burası belediye binasının önü olmasından dolayı çok kalabalık bir cadde. Belediye otobüsü şoförünün çok fazla bir şeyi yoktu, hafif yaralıydı. Otobüsün ön camı çatlaktı ama minibüsün camları kırıktı. Minibüsün şoförü de çarpmanın şiddetiyle camdan dışarıya fırlamıştı" ifadelerini kullandı.

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Ankara'da EGO otobüsü ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var
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