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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Ankara’da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti

İHA
Ankara'da eşini silahla öldüren bir şahıs ardından otomobilinin içerisinde kendisini ateşe vererek intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Yuva Köyü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yaşar Ç. (37), tartıştığı eşi Zülfü Ç.'yi (38) silahla vurduktan sonra kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerine yakın boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler Yaşar Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili ateşe vererek intihar ettiğini belirledi. Yaşar Ç.'nin ve öldüğü belirlenen karısı Zülfü Ç.'nin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ankara’da eşini öldüren koca kendini yakarak intihar etti
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