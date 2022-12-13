Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'a pusu kurup tetiği çekmişti! Pelin Ceylan entübe edildi
Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:45

Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'a pusu kurup tetiği çekmişti! Pelin Ceylan entübe edildi

Ankara'da Mehmet Eroğlu, boşandığı eşi Pelin Ceylan'ı yol ortasında 4 el ateş ederek karnından, sırtından ve göğsünden vurarak başında beklemişti. Hastanedeki tedavisi devam eden Pelin Ceylan'ın entübe edildiği öğrenildi.

DHA
Ankara’da eski eşi Pelin Ceylan’a pusu kurup tetiği çekmişti! Pelin Ceylan entübe edildi

Mehmet E., dün öğle saatlerinde, Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'ndeki markette, geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet E., Ceylan'a tabancayla ateş etti. Mehmet E., yerde yatan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet E., daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Ceylan'ın, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek uyutulduğu öğrenildi.


Başhekim Yardımcısı Dr. Gökhan Eminsoy, Pelin Ceylan'ın karın boşluğu ve göğüs kafesinde 2 kurşun yarası bulunduğunu belirterek, "Şu anda makineye bağlı. Çoklu organ yaralanmaları, hayati organ yaralanmaları ve damar yaralanmaları bulunuyor. Hastanedeki ilk müdahaleden sonra acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu kritik anlamda ciddiyetini koruyor. 'Stabil' demek bile olumluya yakın bir açıklama olur. Hayati tehlikesi ciddi anlamda devam ediyor" dedi.
Öte yandan Mehmet E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam açıklandı
EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında detaylara sabah.com.tr ulaştı! Anne-Baba ve Kadir istekli için flaş hamle
Asgari ücret zammı yeniliklerle geliyor! 2023'te neler olacak? Bütün maaşları etkileyecek
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
KYK BURS SONUÇLARI SON DAKİKA: 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
SON DAKİKA: AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da eski eşi Pelin Ceylan'a pusu kurup tetiği çekmişti! Pelin Ceylan entübe edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA