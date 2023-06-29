Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı

Ağır yaralanan baba Zeren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaçan oğul Numan Yasin Zeren, ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.