Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı

Korkunç cinayet Ankara Keçiören'de Kurban Bayramı'nın birinci yaşandı.
Mehmet Zeren (50), Y.Z. (45) ve oğulları Numan Yasin Zeren (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Numan Yasin Zeren, babası Mehmet Zeren ile annesi Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan evden kaçtı.
Ağır yaralanan baba Zeren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaçan oğul Numan Yasin Zeren, ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Oğul Zeren'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve oturdukları evi daha önce yaktığı iddia edildi.