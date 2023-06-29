Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı
Giriş Tarihi: 29.6.2023 17:21

Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı

Ankara’da uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren bayramın birinci günü ailesiyle tartıştı. Babasını bıçakladı, annesini ise ağır yaraladı. Baba Mehmet Zeren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil evladın 23 suçtan kaydı çıktı

İHA
Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı

Korkunç cinayet Ankara Keçiören'de Kurban Bayramı'nın birinci yaşandı.

Mehmet Zeren (50), Y.Z. (45) ve oğulları Numan Yasin Zeren (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Numan Yasin Zeren, babası Mehmet Zeren ile annesi Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Olay yerinden kaçan Numan Yasin Zeren, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan baba Zeren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kaçan oğul Numan Yasin Zeren, ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Oğul Zeren'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve oturdukları evi daha önce yaktığı iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü annesini yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA