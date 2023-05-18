Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay saat 23.00 sularında meydana geldi. Halil Sezai Erkut Caddesi'nden Yenimahalle yönüne giden otomobil ile Afra Caddesi üzerinden Etlik Şehir Hastanesi Kampüsüne doğru seyir halinde olan iki araç çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İki sürücünün de alkollü olduğu iddia edilirken kaza sonucu 06 ZP 206 plakalı otomobil sürücü A. H. hayatını kaybederken 07 F 4787 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı, Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası yol kenarında bulunan tabelanın yerinden çıkması ise kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.