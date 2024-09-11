Ankara’da feci kaza: 2’si ağır 5 yaralı





Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapıldı. Jandarma ve trafik polisleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve içerisinde 5 kişi bulunan A.Y. kontrolündeki araçta 2 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.