Ankara’da feci kaza

Ankara'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-Bolu karayolu meydana geldi. M.Y. adlı kadının kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., eşi Kazım Yılmaz (36) ile ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, eşi M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinse durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana gelen kazada ise hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Cevdet Aktepe (59) ve Ergül Aktepe (55) vefat etti. Kazada yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ise yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki E.Ç., C.H.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.