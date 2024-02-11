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Giriş Tarihi: 11.2.2024 19:33

Ankara'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA
Ankara’da feci kaza: Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı 06 AG 7289 plakalı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Ankara'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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