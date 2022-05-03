Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 3.5.2022 01:38

Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

İHA
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Karatoprak'a (60) Kayaş istikametine giden O.T. yönetimindeki 06 ZHR 78 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekipleri, Suzan Karatoprak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Karatoprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi
Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2022 ve 1 Mayıs için dikkat çeken açıklama!
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler
Son dakika: Bakan Akar Şoygu ile görüştü! Sivillerin tahliyesinde 'aciliyet' vurgusu!
Sivas'ta korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan kalabalık aileyle bayram yorumu: Pahalıya patlıyor ama olsun!
Kovid-19 kısıtlamaları tamamen kalkıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA