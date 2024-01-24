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Giriş Tarihi: 24.1.2024 15:50

Ankara'da feci kaza! Üst geçidi kullanmayan aileye araba çarptı: 3 ölü!

Ankara'da üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan aileye araç çarptı. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Ankara’da feci kaza! Üst geçidi kullanmayan aileye araba çarptı: 3 ölü!

Feci kaza, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiye 34 FDE 878 plakalı araç çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise, Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.


Kazaya tanık olan Müslüm Çakırgöz, "Bir anda ses duyduk ve geldik. Araç 4 kişiye çarpmış. 2 çocuk, bir anne ve anneannesi. Duyduğumuza göre 3 kişi ölmüş, 1 erkek çocukta yaşıyormuş" dedi.

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Ankara'da feci kaza! Üst geçidi kullanmayan aileye araba çarptı: 3 ölü!
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