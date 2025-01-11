Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara'nın Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallesi İmrahor caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı idaresindeki zift yüklü kamyon, virajı aldığı esnada Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Ticari araç içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte sürüklenerek devrildi.



ESE GÜNER

Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Ese Güner de hastanede hayatını kaybetti.

MUSTAFA ALİ KÖKSAL

Olay sonrası hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı.

EMRE SOYLU



Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video