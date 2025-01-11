Haberler Yaşam Haberleri Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.1.2025 15:11 Son Güncelleme: 11.1.2025 15:28

Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, içerisinde Mamak Belediyesi işçilerinin bulunduğu otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Ezilen araçtaki üç çalışan hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara'nın Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallesi İmrahor caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yaver Erdağı idaresindeki zift yüklü kamyon, virajı aldığı esnada Mamak Belediyesi'ne ait Ese Güner yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Ticari araç içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte sürüklenerek devrildi.

ESE GÜNER

Kamyonun kasasında bulunan ziftin bir bölümü kamyonetin üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mamak Belediyesi personeli Emre Soylu ile Mustafa Ali Köksal, olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Ese Güner de hastanede hayatını kaybetti.

MUSTAFA ALİ KÖKSAL

Olay sonrası hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Yaver Erdağı, polis tarafından gözaltına alındı.

EMRE SOYLU

Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti | Video

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Zift yüklü kamyon hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
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