Ankara’da feci ölüm: Tankerin altında kaldı!

Reşat A.'nın müdahalesine rağmen durmayan tanker, önce birkaç metre ileride yol kenarında bekleyen Ali Kılıç'a, ardından da park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Ali Kılıç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Kılıç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.