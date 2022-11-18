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Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:03

Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA
Ankara’da FETÖ operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 15'i görevde, 9'u ihraç olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında 18 Kasım'da gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
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