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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:23

Ankara'da fuhuş ve insan kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Ankara'da, fuhuş ve insan kaçakçılığı şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, tutuklandı.

DHA
Ankara’da fuhuş ve insan kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, fuhuş ve insan ticareti şüphelisi G.K.'nin, 1'i yabancı uyruklu 5 kişiyi fuhşa zorladığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada G.K. ile hareket eden M.E., H.M., A.Z., S.K. ve M.S.'ye ulaşıldı. 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden A.Z., G.K., H.M. ve M.E., bugün sevk edildiği Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.S., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şehir dışında bulunan firari şüpheli S.K. hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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Ankara'da fuhuş ve insan kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
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