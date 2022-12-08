Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da gece çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 8.12.2022 06:39

Ankara'da gece çıkan yangın korkuttu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oto lastik dükkanında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte bulunan bulunan su bayisi ve mobilya imalathanesine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu.

DHA
Ankara’da gece çıkan yangın korkuttu

AYangın, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinin Alaacatlı Mahallesi 2163'üncü Cadde üzerinde bulunan oto lastik dükkanında çıktı. Lastik sataşı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin bitişiğindeki su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı. Lastiklerin yanmasıyla birlikte alevler kısa sürede yükseldi. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 3 dükkanda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

'1 MİLYON TL'LİK ZARARIM VAR'

Yangın anında evde olduğunu belirten oto lastik işletmecisi Ali Şensoy, "Dükkan sahibi benim. Olay olduğu sırada evdeydim. Olayı komşumuzdan duydum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgim yok. Neden çıktığını bilmiyorum. İçeride yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik zararım var" dedi.

YANGIN SOBADAN ÇIKTI İDDİASI

Yangına tanık olan Sefa Gülşen, "Yangın çıktığında evdeydim. Aşağı baktığımda yangını gördüm, her taraf dumanla kaplıydı. Koşarak aşağı indim. İnsanlar toplanmıştı. Öğrendiğim kadarıyla, sobayı yakmaya çalışırlarken etrafa alev saçılıyor. Sobanın yanında bulunan yatağa alev sıçrıyor ve yangın büyüyor. İçerde bulunan kişi yangını söndüremeyince içeride bulunan köpeğini de alarak dışarı kaçıyor. Sonrasında itfaiyeyi arıyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte Bakanlığın asgari ücret anket sonucu! Bir rakam da TÜRK-İŞ duyurdu
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 2 Bakanı kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş nükleer savaş açıklaması
SON DAKİKA! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik toplantı: Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Nebati ile görüştü! EYT düzenlemesi nasıl olacak?
TBMM'de Fuat Oktay’ı hedef almışlardı... CHP'li vekillerin fotoğraf provokasyonu
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: EGM duyurdu! Saldırgan yakalandı
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Evleri yenilenen insan sayısı Yunanistan'ın nüfusuna denk
HDP'li vekil Remziye Tosun'dan TBMM'de provokasyon! Tülbendini yere attı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da gece çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA