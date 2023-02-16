Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da gece yarısı kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 16.2.2023 06:40

Ankara'da gece yarısı kaza: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde ağaçları sulayan tankere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö., hayatını kaybetti.

DHA
Ankara’da gece yarısı kaza: 1 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Eskişehir istikametine giden Y.Ö. (62) yönetimindeki 06 TLN 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjde ağaçları sulayan 06 COH 723 plakalı tankere çarptı.

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Y.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Y.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
Siyasi şov kısa sürdü! Deprem bölgesinde tepki çeken buluşma: CHP'li heyetten keyif pozları
Bunlar kaderimiz mi?
Depremde beşiğiyle birlikte düştü... İşte Birce bebeğin annesiyle ağlatan kavuşması
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da gece yarısı kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA