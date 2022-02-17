Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da geçen yıl FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 17.2.2022 21:54

Ankara'da geçen yıl FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı!

AA
Ankara’da geçen yıl FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğünün 2021'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 4 bin 724 kişiden 246'sı mahkemelerce tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün twitter hesabından, geçen yıl yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin rakamlar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik 2021'deki operasyonlarda, 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerin 246'sı mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi, 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu, 19 bin 856 FETÖ/PDY mensubu tespit edildi.

Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖ/PDY üyesi de deşifre edildi. Bu kişilerin, Adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda "renklendirilmiş" ya da "kripto" olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Açıklamada, "Unutmayınız ki, terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi, yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine de yer verildi.

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Ankara'da geçen yıl FETÖ operasyonlarında 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı!
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