Ankara'da gıda sahtekarlığı: Niteliği değiştirilmiş 12 milyon TL'lik gıda ürünü ele geçirildi... 2 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 8.8.2025 11:19 Son Güncelleme: 8.8.2025 11:34

Ankara’da bir firmaya yapılan denetimlerde halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, niteliği değiştirilmiş, 12 milyon liralık gıda ürünlerinin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik denetim gerçekleştirildi.

Saray Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde işletmede, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan gıda ürünleri ele geçirildi. Firmada yapılan denetimde, ele geçirilen 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, bin gram gıda boyası ve toz formda antibiyotik imha edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

