Ankara’da gürültü tartışması... 4 komşusunu bıçakla yaralayan öfkeli komşu yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şevkat Mahallesi, Erdoğan Sokak'ta gece saatlerinde komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada bir kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı.
SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.