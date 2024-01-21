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Giriş Tarihi: 21.1.2024 10:15 Son Güncelleme: 21.1.2024 10:29

Ankara’da gürültü tartışması... 4 komşusunu bıçakla yaralayan öfkeli komşu yakalandı

Ankara'da aynı apartmanda oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı. Saldırgan komşu, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ankara’da gürültü tartışması... 4 komşusunu bıçakla yaralayan öfkeli komşu yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şevkat Mahallesi, Erdoğan Sokak'ta gece saatlerinde komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada bir kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı.

SALDIRGAN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da gürültü tartışması... 4 komşusunu bıçakla yaralayan öfkeli komşu yakalandı
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