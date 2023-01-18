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Giriş Tarihi: 18.1.2023 19:00

Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş (16), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Ankara’da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk-Ankara yolu Esenboğa kavşağında meydana geldi. Çubuk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 06 DCA 474 plakalı hafif ticari araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıtaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.Y. ise gözaltına alındı.

2 YIL ÖNCE KANSERİ YENDİ
Rabia Şeyma Sarıtaş'a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi konuldu. 5 yıl tedavi gören Sarıtaş, 2 sene önce kanseri yendi. Tedavi sürecinde derslerine düzenli şekilde devam edemeyen Sarıtaş'ın, 2 senedir okula gittiği öğrenildi. Sarıtaş'ın cenazesi, yarın öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü
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