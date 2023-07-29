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Giriş Tarihi: 29.7.2023 20:47

Ankara'da haraç alan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç alan suç örgütüne yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA
Ankara’da haraç alan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik çalışma yürüttü.

8 GÖZALTI

E.A. liderliğinde faaliyet gösteren grubun, bazı dükkanlara 'ortak' olmaya çalıştığı, bunu kabul etmeyen esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldığı tespit edildi. 26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.A., S.G. ve A.D. mahkeme kararıyla tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da haraç alan suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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