Ankara’da haraç çetesine operasyon!

Polis ekipleri, para vermeyen esnafın ev ve iş yerlerine hasar verecekleri bilgisi üzerine tespit edilen adreslerde önlem aldı. Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S., adreslere hasar vermek için geldikleri sırada polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca ele geçirildi.