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Giriş Tarihi: 24.3.2022 00:40

Ankara'da hareketli dakikalar! Adliye binasına silahlı saldırı

İHA
Ankara’da hareketli dakikalar! Adliye binasına silahlı saldırı

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir şahıs, adliye binasına 12 el ateş etti. Mesai çıkışına denk gelen silahlı saldırıda yaralanan olmazken, şahıs Haymana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay saat 17.30 saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinin Seyran Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde bulunan Haymana Adliye binasında meydana geldi.

12 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, S.Ö (24) adlı şahıs adliye binasına 12 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasında 12 adet mermi izini tespit etti.

YARALANAN OLMADI

Mesai çıkışına denk gelen silahlı saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren S.Ö. Haymana Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanırken şahsın emniyetteki ifadesine devam edildiği öğrenildi.

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Ankara'da hareketli dakikalar! Adliye binasına silahlı saldırı
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