Ankara’da hareketli saatler: Vahşetten 10 gün sonra kız arkadaşıyla yakalandı!

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Özdemir'in olay yerinden 06 FLL 28 plakalı aracına bindiğini ve bir süre sonra inip taksiyle kaçtığını tespit etti. Özdemir'in sevgilisi olduğu öğrenilen D.K.'yi (21) takibe alan ekipler, şüpheli ile kız arkadaşını Sincan ilçesinde saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Osman Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, sevgilisi D.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.