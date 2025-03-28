Ankara’da hatalı sollama felaketi: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, Haymana ilçesi Konya yolu Çalış mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücülerden biri hatalı sollama yapınca iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederken, hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.