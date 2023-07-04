Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar
Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:47 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:52

Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar

Ankara’da kendilerini MİT mensubu, bakanlık çalışanı, TSK mensubu görünümü vererek, mağdurları çeşitli kamu kurumlarına işe sokma, kimi yabancılara Türkiye vatandaşlığı verme vaadiyle 130 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Ankara polisinin 18 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlediği  “Hayalet İz” isiminli operasyonda 20 şüpheli gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Hayalet İz" isimli operasyonu kapsamında Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Ankara Mali Şube ekipleri 18 aylık fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin kendilerini MİT mensubu, bakanlık çalışanı, TSK mensubu görünümü vererek, mağdurları çeşitli kamu kurumlarına işe sokma, kimi yabancılara Türkiye vatandaşlığı verme vaadiyle dolandırdıkları tespit etti.Şüphelilerin sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen vatandaşların parmak izlerini, CV'lerini, kişisel bilgilerini alarak, kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri ve bu yöntemle 130 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

MİLYONLUK VURGUN

Şüpheliler, yüz tanıma ve parmak izi okuma cihazları ile yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık işlemleri tanımlaması yapıyormuş görüntüsü vererek 10 milyon Türk lirası vurgun yaptıkları belirlendi. Bununla birlikte bürokratlar ile görüşüyormuş gibi yaparak kurumlarda işleri olan vatandaşların iş takibini yaptıkları görüntüsü verdikleri tespit edildi. Yurt dışına iltica talebiyle gelen kişilere ise yurt dışı gidiş işlemlerini yaptıkları süsü vererek dolandırdıkları belirlendi.

PARMAK OKUMA CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda birçok kuruma ait sahte düzenlenmiş evrak, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait CV ve kurumda işe girdiklerine dair sahte belgeler ele geçirildi.

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Ankara’da ‘Hayalet iz’ operasyonu... MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar
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