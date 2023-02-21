Ankara’da husumetli aileler çatıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki aile arasında silahlı çatışma yaşandı.

Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, otomobille kavgalı oldukları belirtilen motosikletteki iki kardeşin önünü kesti. Otomobilden inen saldırganlar, iki kardeşe uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Tarla davası yüzünden mahkemelik oldukları da öğrenilen iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada F.S., E.S. ve K.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olası yeni bir çatışmaya karşı güvenlik önlemlerini arttırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.